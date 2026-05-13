"Capitães da Areia invadem Quarteira no dia da cidade"

Inicialmente assente em oficinas artísticas, tomou proporções maiores aproximando a estrutura cultural de jovens alunos de inúmeras nacionalidades e origens, professores e funcionários.

Tatiana Felício - RTP Antena 1

Com um alto cariz de aproximação cultural e comunitária, a performance itinerante tem início previsto às 18h00 no Agrupamento de Escolas Dr. Laura Ayres, seguindo pela Igreja e Jardim de S. Pedro do Mar, e terminando no areal da Praia de Quarteira numa festa para toda a comunidade.





Este é um Projeto de intervenção artística da Mákina de Cena no Agrupamento de Escolas Laura Ayres em Quarteira e conta com uma centena de participantes.

