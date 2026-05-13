Cultura
"Capitães da Areia invadem Quarteira no dia da cidade"
Inspirado na obra de Jorge Amado, "Capitães de Areia" é a performance final do projeto com o mesmo nome que surgiu após integração da Mákina de Cena como estrutura artística residente no Agrupamento de Escolas Laura Ayres em Quarteira, no programa Ponto de Encontro (Câmara Municipal de Loulé/Plano Nacional das Artes).
Inicialmente assente em oficinas artísticas, tomou proporções maiores aproximando a estrutura cultural de jovens alunos de inúmeras nacionalidades e origens, professores e funcionários.
Com um alto cariz de aproximação cultural e comunitária, a performance itinerante tem início previsto às 18h00 no Agrupamento de Escolas Dr. Laura Ayres, seguindo pela Igreja e Jardim de S. Pedro do Mar, e terminando no areal da Praia de Quarteira numa festa para toda a comunidade.
Este é um Projeto de intervenção artística da Mákina de Cena no Agrupamento de Escolas Laura Ayres em Quarteira e conta com uma centena de participantes.