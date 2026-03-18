Carminho é a artista mais nomeada para prémios Play da música portuguesa

De seguida, com três nomeações cada, surgem Calema, Napa e Vizinhos, de acordo com a Audiogest, organizadora dos prémios, num comunicado enviado à Lusa.

Carminho está nomeada para Melhor Álbum (numa categoria onde também estão Mizzy Miles, Gisela João e Calema), Melhor Artista Feminina (a par de Bárbara Bandeira, MARO e Sara Correia), Melhor Álbum de Fado (ao lado de Raquel Tavares, Carlos Leitão e Gisela João) e Prémio da Crítica (com Vaiapraia, Femme Falafel e Mão Morta).

Na categoria de Canção do Ano estão nomeados os temas "Amar pela Metade", de Calema, "Champions League", de Mizzy Miles, Slow J e GSon, "Deslocado", dos Napa, "Interestelar", de Plutonio, "Pôr do Sol", dos Vizinhos, e "Tu na Tua", de Átoa, Luís Trigacheiro e Buba Espinho.

Para Melhor Artista Masculino foram nomeados Buba Espinho, Papillon, Plutónio e Slow J, enquanto na categoria de Melhor Grupo concorrem Calema, Capitão Fausto, Napa e Vizinhos.

Os Play abrangem 14 categorias que visam refletir a "diversidade e riqueza da produção musical portuguesa".

A cerimónia de entrega dos oitavos Play vai decorrer no dia 23 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, tendo transmissão em direto em vários canais da RTP e na Antena 1.