Casa da Música nomeia novos maestros do coro e orquestra sinfónica

As nomeações "refletem a ambição da Casa da Música de consolidar o posicionamento artístico dos seus agrupamentos residentes no panorama nacional e internacional", explica a Fundação Casa da Música em comunicado.

De acordo com a fundação, Ludovic Morlot sucede no cargo a Stefan Blunier e inicia funções como maestro titular designado da Orquestra Sinfónica em janeiro de 2027, mas a titularidade efetiva será a partir de setembro desse ano.

Léo Warynski assume de imediato o cargo de maestro titular do Coro Casa da Música, assim como o de maestro em residência, assumindo o cargo anteriormente ocupado por Paul Hillier.

"Ambos os maestros partilham uma forte afinidade com o projeto artístico desenvolvido pela Casa da Música e com a visão estratégica de François Bou [Diretor Artístico e de Educação da Casa da Música] para o futuro da instituição", justificou a fundação.

Ludovic Morlot é o atual diretor musical da Orquestra Sinfónica de Barcelona e Nacional da Catalunha, em Espanha, maestro emérito da Sinfónica de Seattle, nos Estados Unidos, e artista em associação da Orquestra Filarmónica da BBC, no Reino Unido.

De acordo com a fundação, a relação artística de Morlot com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música teve início em 2025, "através de colaborações particularmente marcantes, reconhecidas pelo público e pelos músicos da orquestra".

Léo Warynski fundou e dirigiu o ensemble vocal Les Métaboles e foi diretor musical do ensemble instrumental Multilatérale, dedicado à criação contemporânea.

Este maestro "desenvolveu recentemente uma relação artística próxima com o Coro Casa da Música, marcada por uma forte afinidade musical e pelo entusiasmo mútuo em aprofundar esse trabalho no futuro", elogiou aquela instituição.

A Orquestra Sinfónica do Porto, com origem em 1947, foi integrada na Fundação Casa da Música em 2006, tendo adotado a atual designação - Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música - em 2010.

O Coro Casa da Música existe desde 2009.