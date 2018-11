Casa da Música viaja pelas Américas em 2019

Foto: José Coelho - Lusa

"O Novo Mundo -- as Américas -- deram um contributo enorme para a música. Desde o sul, na Argentina, o tango, no Brasil, a bossa nova, mais a norte, a rumba e o reggae e, ainda mais a norte, o jazz e os blues. As contribuições são profundas, importantíssimas e com enorme impacto na música de hoje em dia", afirmou o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco.



Naquele que é classificado como "o ano da voz" na Casa da Música, o responsável destacou as estreias em Portugal da obra "Popol Vuh", por parte do compositor argentino Alberto Ginastera, um concerto que vai ser complementado com a "Sinfonia do Novo Mundo", de Antonín Dvorak, logo na abertura do novo ciclo.