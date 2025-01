Casal português compra quadro de Domingos Sequeira por 95 mil euros

Foram vários os licitadores, via internet, por telefone e na sala onde decorreu a licitação.







O quadro foi comprado por casal de colecionadores portugueses, Maria e João Cortez de Lobão, que tencionam expô-lo em Nova Iorque depois de recuperado.







A Museus e Monumentos de Portugal veio esclarecer que também licitou a obra, mas o valor de venda com comissões excedeu o teto máximo de 100 mil euros que o Estado português dispunha para a aquisição.



A pintura do século XIX estava desaparecida e foi encontrada há algumas semanas no interior de França.Os especialistas garantem que é um quadro importante para compreender a trajetória francesa do artista português.