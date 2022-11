"Castelo Mágico" de Montemor-o-Velho realiza-se dentro e fora de muralhas

"Nós tínhamos uma grande ambição que era fazer transbordar a alegria do Castelo e tudo aquilo que acontece dentro do castelo para fora das muralhas. [...] Acreditamos que o Castelo Mágico, no futuro, pode ser um fator indutor de progresso e de desenvolvimento, como aconteceu noutras cidades que têm eventos semelhantes ou de outra natureza. São estes eventos que muitas vezes promovem a abertura de novos estabelecimentos comerciais, novas oportunidades para as pessoas", disse, hoje, na apresentação do evento, o presidente do município, Emílio Torrão.

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, por exemplo e neste sentido, adquiriu um comboio para permitir que os visitantes conheçam e explorem o centro histórico.

Para além do Mercadinho de Natal, no Largo da Feira, com produtos locais, doces conventuais e artesanato, as companhias de teatro locais vão percorrer as ruas da vila.

"Estamos a começar a fazer com que o Castelo desça às ruas da vila", sublinhou o autarca.

A edição de 2022 conta com 19 dias de atividades, como pista de patinagem, insufláveis, realidade virtual, carrossel, espetáculos, arborismo, entre outras.

O evento vai ter também um "Vídeo Booth 360º", que vai registar os momentos vividos dentro do Castelo e que será publicado nas redes sociais, a fim de captar mais visitantes.

Vai haver uma zona dedicada à realidade virtual, um baloiço mágico, a exposição "Ciência nos Bichos", um `Ice Tubing`, bem como `slide` nas muralhas.

Outra das iniciativas, a realizar no dia de Reis, é a atividade "King`s Magic Run & Party!", com um percurso de quatro quilómetros pelo centro histórico de Montemor-o-Velho.

A iniciativa volta a ser um eco-evento e pela primeira vez vão ser utilizados copos reutilizáveis.

O evento está orçado em cerca de 320 mil euros e o autarca disse esperar receber entre 30 a 40 mil visitantes.

"O Castelo Mágico vende bilhetes em todos os distritos do país. Temos muito interesse por parte de estrangeiros, que não falam só espanhol. Falam inglês, falam francês, falam alemão e que nos contactam para vir", adiantou Emílio Torrão.

Todas as informações estão disponíveis no `site` www.castelomagico.pt.

O evento, que é promovido pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, conta com a parceria da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e do Exploratório -- Centro Ciência Viva Coimbra.