Celebridades envolvidas em festa escaldante na Rússia tornam-se alvo político

Participaram da festa no passado dia 20 na discoteca Mutabor, no sul da capital, estrelas russas como a jornalista, `socialite` e apresentadora de `reality shows` Ksenia Sobchak - já ligada a outros escândalos e figura da oposição ao regime - Filip Kirkorov, conhecido cantor e ex-marido da também famosa Alla Pugatchova, bem como o igualmente cantor Dima Bilan, além de vários atores e e realizadores.

A promotora da festa, Anastácia Ivleeva, tem 34 anos, é atriz, apresentadora de um canal de televisão consagrado ao divertimento e `blogger` no Instagram, Tik Tok e Youtube, sendo seguida nestes canais por mais de 35 milhões de pessoas.

Logo depois do evento, começaram a circular fotos e vídeos nas redes sociais, incluindo as do `rapper` Vacio, que chegou ao local apenas com uma meia branca a tapar-lhe os órgãos genitais e foi punido judicialmente pelo crime de vandalismo menor.

O artista ficará num estabelecimento prisional durante 15 dias e pagará uma multa de 200 mil rublos (cerca de dois mil euros).

Com o país envolvido há quase dois anos numa sangrenta invasão da Ucrânia, legisladores conservadores, `bloggers` e outros desencadearam uma tempestade de críticas, alegando que as imagens eram impróprias, e até mesmo antipatrióticas, para um país envolvido numa guerra.

O próprio Presidente russo, Vladimir Putin, terá visto e criticado as fotografias do encontro milionário de artistas, de acordo com a imprensa russa.

Com as fotografias e vídeos da festa a circular nas redes sociais, alguns deputados, como Maria Butina e os conservadores Nina Ostanina e Vitali Milonov, exigiram que o evento fosse verificado pelas autoridades sob o prisma da propaganda LGBT, proibida na Federação Russa.

Na quarta-feira, a imprensa russa informou que cerca de 20 pessoas entraram com uma ação coletiva de mil milhões de rublos (cerca de 10 milhões de euros) contra Ivleeva, alegando que sofreram danos morais ao verem as fotos da festa, e a indemnização reverteria para um fundo que apoia os soldados que lutam na Ucrânia.

Segundo a jornalista Irina Bujor, no diário Kommersant, os problemas para a `blogger` e os outros participantes na festa começaram quando as fotos e vídeos chegaram aos militares que combatem na frente ucraniana.

O líder checheno e aliado de Putin, Ramzan Kadirov, aconselhou mesmo as autoridades russas a incorporar os participantes da festa numa academia militar.

Quando o registo daquela noite chegou aos olhos do líder russo, desencadeou-se uma torrente de pedidos de desculpa e os participantes na festa foram informados de que se tinham metido em "grandes apuros", segundo o canal noticioso russo Baza.

Questionado pelos jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou: "Peço que tenham piedade de mim. Queremos continuar a ser os únicos no país que não se interessam por coisas destas".

"Gostaria de pedir a vocês, povo, uma segunda oportunidade... Se a resposta for não, então estou pronta para minha execução pública", disse a organizadora da festa na quinta-feira.

O pedido de desculpas não apaziguou o apresentador de televisão Vladimir Soloviov, um influente propagandista pró-Kremlin: "Você quer uma segunda oportunidade? Traga aquecedores e `drones` para os nossos homens [na Ucrânia]", respondeu no Telegram.

Soloviov já tinha descrito os convidados desta festa como "lixo": "Vocês não têm ideia do ódio que as pessoas têm por vocês".

"Há momentos na vida de cada pessoa em que ela entra pela porta errada", lamentou por seu lado Philipp Kirkorov, um cantor conhecido pelos seus trajes exagerados e brilhantes. Numa declaração vídeo, disse que ele e outras celebridades deveriam escolher cuidadosamente os seus eventos "neste momento difícil, um momento de heroísmo".

Ksenia Sobchak, jornalista que foi candidata presidencial em 2018, também pediu desculpa se alguém se ofendeu com o seu vestido bege com motivos de arame farpado: Amo o meu país, sou uma jornalista que trabalha na Rússia".

Mas esta `socialite` também alertou contra as exigências de boicote às estrelas envolvidas no escândalo.

"Barrar os artistas que lá estiveram e falar de sabotagem ideológica é estúpido. Emitir opiniões a partir de fotografias idiotas, transformar os participantes em criminosos é vulgaridade após vulgaridade", enfatizou.

Maria Zakharova, porta-vez do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também se fez ouvir na rádio Sputnik sobre o assunto, referindo que a crítica social de todo o país que se abateu sobre os artistas é-lhes muito dolorosa.

No entanto, também lhes concede a possibilidade de com esta provação se tornarem melhores: "Não por nós, nem por ninguém, nem sequer para aparecerem mais atraentes nos ecrãs, ou para desempenharem um papel de arrependidos, mas por eles próprios, acima de tudo".