Cultura
Céline Dion regressa aos palcos para dez concertos em Paris
A cantora canadiana regressa aos palcos seis anos após o último concerto e depois de ter descoberto uma doença rara.
Céline Dion fez o anúncio oficial esta segunda-feira, dia em que celebra 58 anos. "Este ano, vou receber o melhor presente da minha vida. Vou ter a oportunidade de vos ver e cantar para vocês novamente", disse a cantora num vídeo publicado nas suas redes sociais.
Estão marcados dez concertos na Arena La Défense de Paris entre os dias 12 de setembro de 14 de outubro, com duas apresentações por semana, aos sábados e quartas-feiras.
Pelas 21h00 locais (20h00 em Portugal Continental), a Torre Eiffel, em Paris, iluminou-se com um espetáculo de luzes e o vídeo em que a cantora anuncia o seu regresso. A pré-venda dos bilhetes inicia-se a 7 de abril e a venda geral começa a 10 de abril.
Céline Dion estava afastada dos palcos desde 2020, quando foi forçada a parar uma digressão devido à pandemia mas também por prolbemas de saúde. Em 2022, a cantora revelou ter sido diagnosticada com o Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença neurológica incurável que provoca rigidez muscular e espasmos dolorosos.
No entanto, os fãs alimentavam a esperança de que Céline Dion pudesse regressar aos palcos. Em 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris, a artista subiu a palco na cerimónia de abertura.