Centenário de Manuel Cargaleiro celebrado com exposições e novo polo museológico

"O Centenário é, antes de tudo, um compromisso com o legado de Manuel Cargaleiro e Castelo Branco é o eixo a partir do qual a obra do mestre alcança o resto do país e o estrangeiro", explicou à agência Lusa o diretor da Fundação Manuel Cargaleiro, Gonçalo Garcia Magano.

A inauguração de uma exposição dedicada ao ceramista Manuel Cargaleiro, no Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Vale do Tejo, em Vila Velha de Ródão (CIART), marca o início, hoje, das comemorações do centenário do nascimento do artista.

Estruturado em dois eixos (apoio à criação e aos jovens artistas, e programação expositiva e internacionalização), o programa reúne exposições, prémios para jovens artistas, criação artística original e projetos de investigação e conservação, desenvolvidos em parceria com instituições nacionais e internacionais.

As Comemorações do Centenário de Manuel Cargaleiro (1927--2027), assinalam o nascimento de um dos mais influentes artistas portugueses do século XX, sendo Castelo Branco, a cidade que acolhe a sede da Fundação e o Museu Cargaleiro, o parceiro principal e ponto de referência de todo o ciclo comemorativo, entre 2026 e 2028.

No que diz respeito ao apoio à criação e aos jovens artistas, os Prémios Manuel Cargaleiro constituem a sua face mais visível, com a primeira edição realizada pela Fundação e com o apoio da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e da Câmara Municipal de Castelo Branco.

Na programação expositiva surge em grande destaque "Nove décadas, um legado: entre memória e criação, construir o futuro", um projeto que nasce para desenhar uma das maiores exposições alguma vez dedicadas a Manuel Cargaleiro.

Projetada para ser apresentada no Centro de Exposições do Pavilhão de Portugal a 16 de março 2027, numa parceria com a Universidade de Lisboa, a exposição percorrerá, década a década, a obra do artista e cruza, num único percurso, a obra visual e a criação musical contemporânea.

O programa integra quatro obras musicais originais, encomendadas pela Fundação Manuel Cargaleiro, inspiradas no percurso artístico e biográfico do mestre.

As obras, assinadas pelos compositores Pedro Lima, Dimitris Andrikopoulos, Sofia Sousa Rocha e Solange Azevedo, são autónomas, mas permitirão, no seu conjunto, uma leitura unitária com nove andamentos, correspondentes às nove décadas explanadas na exposição.

A direção artística e a interpretação ficam a cargo do Lontano Trio, com Clara de Sousa Gonçalves, Francisco Martins e Pedro Vasquinho.

Segundo o diretor da Fundão, mais do que uma mostra na capital, "Nove décadas, um legado: entre memória e criação, construir o futuro" procura projetar o nome de Castelo Branco junto de novos públicos, convidando quem descobre a obra em Lisboa a conhecê-la na sua origem.

"É também por isso que a iniciativa, embora apresentada em Lisboa, prolonga o trabalho desenvolvido a partir de Castelo Branco e regressa depois à cidade: a sua narrativa e a componente de mediação sonora serão integradas na requalificação da exposição permanente do Museu Cargaleiro, prevista para 2028".

Em setembro de 2027, Castelo Branco volta a ser protagonista das comemorações, com a inauguração do Polo da Cerâmica do Museu Cargaleiro, instalado num edifício requalificado na Rua Vaz Preto, no antigo Quartel da GNR.

"Este terceiro polo do Museu acolhe uma grande exposição de longa duração dedicada à obra cerâmica do Mestre e consolida a presença da coleção e da Fundação no território".

O ciclo internacional contempla ainda a inauguração do Museo Diffuso Manuel Cargaleiro, em Ravello, Itália, em data a anunciar.

A Fundação Manuel Cargaleiro lançou também uma página dedicada ao Centenário no seu sítio oficial: www.centenario.fundacaomanuelcargaleiro.pt