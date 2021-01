Cerimónias fúnebres de ator Jorge Sousa Costa marcadas para quarta-feira

O funeral do ator Jorge Sousa Costa, falecido no sábado, aos 92 anos, com covid-19, realiza-se na quarta-feira, às 16:00, no Cemitério dos Olivais, onde vai ser cremado, numa cerimónia reservada aos mais próximos.