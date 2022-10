Chega a Portugal movimento de arte urbana iniciado nos Estados Unidos

Foi inaugurado, no Porto, junto ao Mercado da Foz do Douro, um mural que convida as pessoas a refletirem sobre a finitude da vida e a completarem a frase "antes de morrer, eu quero...". É um movimento de arte urbana que começou nos Estados Unidos e que se multiplicou por 5 mil comunidades de 78 países.