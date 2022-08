Chegou ao fim mais uma edição do Festival Vilar de Mouros

No último dia atuaram os portugueses The Mirandas, Blind Zero e The Legendary Tigerman. Mas os mais aguardados eram Bahaus e Iggy Pop.



Mais de vinte e duas mil pessoas juntaram-se para assistir ao espetáculo do músico norte-americano de 75 anos.



Ao ver a multidão que o aguardava, Iggy Pop surpreendeu a organização com um pedido: quis que gravassem este concerto em Vilar de Mouros.