Cultura
Cinco os finalistas na corrida ao Lux Prémio do Público 2026
A votação para escolher o filme vencedor do Lux Prémio do Público 2026 terminou no domingo, a revelação do vencedor é esta terça-feira, dia 14 de abril, em Bruxelas.
O Parlamento Europeu atribui todos os anos a distinção a uma produção cinematográfica que siga os princípios da União Europeia. Este ano há 5 filmes finalistas. "Christy" de Brendan Canty, "Surda" de Eva Libertad, "Foi só um acidente" de Jafar Panahi, "Love me tender" de Anna Cazenave Cambet e "Valor Sentimental" de Joachim Trier, filmes de produção europeia, são os candidatos este ano ao LUX Prémio do Público.
A decisão está nas mãos dos eurodeputados e do público, através de votação on-line, refere o chefe do gabinete do Parlamento Europeu, em Lisboa, Alfredo Sousa de Jesus.
A decisão está nas mãos dos eurodeputados e do público, através de votação on-line, refere o chefe do gabinete do Parlamento Europeu, em Lisboa, Alfredo Sousa de Jesus.