Cineasta colombiano Camilo Restrepo em foco no festival IndieLisboa

Camilo Restrepo "é uma das vozes mais fortes e coerentes do novo cinema vindo da América latina", com uma filmografia composta por cinco curtas e uma longa-metragem, que retrata "franjas da sociedade" e na qual o cineasta "utiliza as imagens com um discurso político e social".

O IndieLisboa exibirá ainda uma série de curtas-metragens escolhidas por Camilo Restrepo e feitas no contexto do coletivo L`Abominable, de que faz parte, em Paris, onde vive e trabalha desde 1999.

A 18.ª edição do IndieLisboa está marcada de 21 de agosto a 06 de setembro e, da secção "Silvestre", foi hoje anunciada também a seleção de longas-metragens, com quinze escolhas, entre as quais "A cidade dos abismos", produção brasileira de Priscyla Bettim e Renato Coelho, "Atarrabi & Mikelats", de Eugène Green, e "Bad Luck Banging or Loony Porn", de Radu Jude.

Da programação do IndieLisboa tinha já sido anunciada anteriormente uma retrospetiva dedicada à realizadora francesa Sarah Maldoror.

Da secção "IndieMusic", que faz a ponte entre cinema e música, farão parte filmes "Já estou farto!", de Paulo Antunes, sobre o músico João Pedro Almendra, um dos nomes do punk português dos anos 1980 e 1990, "Ney à flor da pele", de Felipe Nepomuceno, e "Crock of gold", sobre o músico Shane MacGowan, e "Poly Styrene: I Am a Cliché", sobre a antiga vocalista das X-Ray Spex.

O festival decorrerá no Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal.