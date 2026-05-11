Cineastas angolanos buscam oportunidade em Cannes para entrar em circuitos internacionais

Os realizadores Mawete Paciência, Malef e Kayaya Júnior representam Angola neste festival que se inicia na terça-feira, em França, disse Kayaya Júnior, dando conta que está desde domingo no país europeu e manteve hoje encontros com duas distribuidoras.

"E amanhã [terça-feira] vamos continuar a nossa pesquisa, o nosso trabalho para ver também se conseguimos colocar o cinema angolano nas distribuidoras internacionais e é esse o nosso objetivo aqui neste festival", afirmou o cineasta.

Hoje, em declarações à Lusa, o também ator e apresentador de televisão assinalou a "abertura e interesse" das distribuidoras em conhecer coisas novas, acreditando que Angola, nos próximos anos, poderá ter um espaço para exibir a sua produção cinematográfica.

"Há essa abertura, as pessoas estão muito simpáticas e abertas a conhecer coisas novas e o nosso objetivo é de facto esse, é abrir aqui um caminho para, quem sabe, para o ano, [podermos estar] melhor representados com um `corner` de exibição onde realmente possamos vender os nossos produtos cinematográficos, os nossos conteúdos de audiovisual, este é o objetivo da nossa visita", insistiu.

Kayaya, que falava a partir de França, deu nota de que, nos últimos anos, Angola tem uma produção anual de quase seis filmes, o que já justifica uma presença em festivais internacionais, como o de Cannes.

Lamentou também a falta de suporte institucional que permita ao país africano lusófono estar nos mercados internacionais de cinema, sinalizando que a participação angolana em Cannes 2026 é por conta própria.

"Não temos, infelizmente, ainda o suporte institucional que nos permita estar nestes mercados, nós estamos aqui à nossa custa, com apoios privados, mas há necessidade, e penso que esta deve ser a vontade atual dos órgãos do nosso turismo, em investir, acreditarem e estarem aqui com uma presença mais significativa", defendeu.

Enalteceu ainda a qualidade dos filmes produzidos em Angola: "Quer dizer que existe produção e não temos é a oportunidade de os poder mostrar e é isso que estamos aqui a fazer para abrir portas (...), para que Angola também tenha a sua bandeira exposta no Festival de Cannes para dar a conhecer aquilo que se está a fazer em termos de audiovisuais", concluiu Kayaya Júnior.

O festival de Cannes 2026, maior e mais influente evento cinematográfico da Europa e do mundo, decorre entre 12 e 23 de maio em França.

O evento reúne anualmente cineastas, produtores e artistas de todas as partes do mundo para exibição de filmes, debates e oportunidades de coprodução e distribuição internacional.