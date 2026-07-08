Cinemas aumentam receitas apesar de perda de espectadores no 1.º semestre de 2026

Cinemas aumentam receitas apesar de perda de espectadores no 1.º semestre de 2026

Os cinemas portugueses registaram 5,4 milhões de espectadores no primeiro semestre deste ano, o que representou uma perda de 108 mil entradas face a igual período de 2025, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Sobre a exibição de cinema em Portugal no primeiro semestre, o ICA indica ainda que, apesar desta quebra de 2% em audiência, as salas de cinema totalizaram 37,2 milhões de euros de receita bruta de bilheteira, um aumento de 5,8% face a 2025.

Segundo este organismo, em junho estavam a operar em Portugal 498 salas de cinema, ou seja menos 42 ecrãs do que em junho de 2025, em consequência do encerramento de vários recintos da NOS Lusomundo Cinemas e do processo de insolvência da exibidora Cineplace.

Em termos de receita de bilheteira, a NOS Lusomundo Cinemas mantém-se a empresa líder entre as exibidoras de cinema, com uma quota de 71,4% do mercado em Portugal, seguida da UCI Cinemas com 14,2%.

Em número de espectadores, a NOS é igualmente líder com uma fatia de 68,2% do mercado da exibição, seguida da UCI com 14%.

Apesar da liderança, os dados do ICA indicam que a NOS Lusomundo Cinemas tinha, em junho deste ano, menos 22 salas de cinema, para um total de 196 ecrãs.

"A Criada", de Paul Feig, foi o filme mais visto pelos portugueses no primeiro semestre de 2026, totalizando 549.525 entradas e cerca de 3,6 milhões de euros de receita de bilheteira.

Dos 31 filmes de produção portuguesa estreados em sala, o filme mais visto no semestre foi "Projeto Global", de Ivo M. Ferreira, com 9.125 espectadores.

Os filmes portugueses estreados em sala somaram 385.664 euros de receita bruta de bilheteira e 80.233 entradas, o que significa uma quota de 1% e 1,5%, respetivamente, face ao mercado total.

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