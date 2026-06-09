Cinemas portugueses com subida de 15,3% de espectadores em maio face a homólogo de 2025

De acordo com dados revelados hoje, no acumulado deste ano, os cinemas portugueses verificaram um aumento de 1,9% no número de espectadores, para um total de 4,6 milhões de entradas.

Em termos de receita bruta, em maio, os cinemas registaram uma subida de 27,5% face ao mesmo mês do ano passado, com 6,9 milhões de euros. Nos primeiros cinco meses do ano, a receita acumulada foi de 31,6 milhões de euros, 10,5% acima de igual período de 2025.

A lista de maio de filmes mais vistos é liderada por "O Diabo Veste Prada 2", com 291 mil espectadores, seguindo-se "Michael", com 257 mil, "Super Mario Galaxy: O filme", com 58 mil entradas, "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", com 52 mil, e "Obsession", com quase 50 mil bilhetes vendidos este mês.

O filme português mais visto do ano é "Projeto Global", de Ivo M. Ferreira, com 8.882 espectadores.

Em termos de espectadores por distribuidoras, até maio, a NOS Lusomundo Audiovisuais lidera com 1,7 milhões (no que é uma quebra de 17,8% face ao mesmo período de 2025), seguindo-se a Cinemundo com 1,6 milhões (descida de 0,3%) e a Pris Audiovisuais com 635 mil entradas (no que representou uma subida de 669% para a empresa face a 2025).