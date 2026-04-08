Cinemas tiveram ligeiro aumento de 3,6% de audiência no 1.º trimestre de 2026

De acordo com o ICA, janeiro foi o único mês do trimestre que superou a fasquia de um milhão de entradas - 1.281.747 espectadores -- possivelmente impulsionado pela estreia de "A Criada", o filme mais visto até março.

O primeiro trimestre de 2026 somou ainda 18,7 milhões de euros de receita de bilheteira, com um aumento de 11,3% - ou seja, mais 1,9 milhões de euros -, comparando com período homólogo de 2025.

Analisando este período, janeiro teve 8,8 milhões de euros de receita, mais do dobro da receita arrecadada em março.

Entre janeiro e março, o filme mais visto foi "A Criada", de Paul Feig, com 548.151 entradas, seguindo-se "Avatar: Fogo e Cinzas", de James Cameron, com 272.668 espectadores, e a animação "Zootrópolis 2", de Byron Howard e Jared Bush, com 182.545 bilhetes emitidos.

"Terra Vil", de Luís Campos, foi o filme português mais visto em sala naquele trimestre, com 3.681 espectadores, seguido de "Entroncamento", de Pedro Cabeleira, que, desde a estreia a 26 de março, obteve 3.423 espectadores. "Maria Vitória", de Mário Patrocínio, somou 2.142 espectadores.

Em março estavam a operar em Portugal 482 salas de cinema, ou seja, salas cujos exibidores e entidades exploradoras forneceram dados estatísticos de atividade ao ICA.