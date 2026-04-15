Cineteatro Jaime Gralheiro em São Pedro do Sul salvo pela população de desaparecer, vai ser recuperado e ampliado

É um edificio com um século de existencia e segundo a autarquia precisa de espaços de apoio à atividade cultural que vão ser criados num edifício habitacional anexo que vai ser recuperado.Em declarações à rádio pública, Pedro Mouro, o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul explica que com esta intervenção, o Cineteatro Jaime Gralheiro passa a ter "

Ao todo representa um investimento global de 1,3 milhões de euros, metade vem do Plano de Recuperação e Resiliencia (PRR) que apoia a parte habitacional do edifício anexo e a outra metade, a verba para as obras do Cineteatro são do orçamento da Câmara.

Cineteatro Jaime Gralheiro em São Pedro do Sul salvo pela população de desaparecer

Inaugurado a 6 de junho de 1925, com um espetáculo teatral da companhia Amélia Rey Colaço & Robles Monteiro, o Cineteatro de São Pedro do Sul tem sido um ponto de encontro cultural e social para o concelho e para a região.; connosco isso não se coloca até porque o espaço tem funcionado, com muita dinamica, com cinema, teatro, atividades e com uma programação cultural continua".