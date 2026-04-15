Cultura
Cineteatro Jaime Gralheiro em São Pedro do Sul salvo pela população de desaparecer, vai ser recuperado e ampliado
A Câmara de São Pedro do Sul vai reabilitar o Cineteatro Jaime Gralheiro, um edifício centenário que mostra sinais de degradação, com infiltrações.
Fotografias: Câmara Municipal de São Pedro do Sul
Em declarações à rádio pública, Pedro Mouro, o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul explica que com esta intervenção, o Cineteatro Jaime Gralheiro passa a ter "melhores condições de funcionamento, com a criação de uma entrada direta para os camarins, melhoria dos acessos para materiais e equipamentos, novos camarins, ampliação da área de 'backstage' e criação de um espaço polivalente".
Ao todo representa um investimento global de 1,3 milhões de euros, metade vem do Plano de Recuperação e Resiliencia (PRR) que apoia a parte habitacional do edifício anexo e a outra metade, a verba para as obras do Cineteatro são do orçamento da Câmara.
Cineteatro Jaime Gralheiro em São Pedro do Sul salvo pela população de desaparecerInaugurado a 6 de junho de 1925, com um espetáculo teatral da companhia Amélia Rey Colaço & Robles Monteiro, o Cineteatro de São Pedro do Sul tem sido um ponto de encontro cultural e social para o concelho e para a região. E só não desapareceu, como aconteceu com outros edificios semelhantes no país porque a população não deixou.
Pedro Mouro, o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul diz à rádio pública que "há muitos anos isso esteve na iminência de acontecer, mas a sociedade civil de então juntou-se e evitou que isso acontecesse; connosco isso não se coloca até porque o espaço tem funcionado, com muita dinamica, com cinema, teatro, atividades e com uma programação cultural continua".