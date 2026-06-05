Clean Feed despede-se das edições discográficas com álbum póstumo de Sei Miguel

Num comunicado divulgado a propósito da edição de "Viva! O Carro de Fogo de Sei Miguel", Pedro Costa, um dos fundadores da editora, escreveu: "Este é o último lançamento da Clean Feed".

"Após 25 anos de lançamentos incessantes através das nossas três editoras - Clean Feed, Trem Azul e Shhpuma -, com mais de 800 discos de música original, decidimos que chega. A empresa continuará a funcionar, vendendo o catálogo antigo e organizando/curando alguns festivais, mas não haverá mais novos lançamentos", lê-se no comunicado, assinado por Pedro Costa.

O editor refere que não poderia "pensar numa maneira melhor de encerrar este capítulo" do que com a edição de um álbum póstumo do artista, compositor, arranjador e trompetista Sei Miguel, que morreu em novembro do ano passado, aos 64 anos.

O álbum -- um CD duplo - reúne as duas últimas atuações ao vivo da banda O Carro de Fogo de Sei Miguel, com o disco "Viva!".

Pedro Costa refere-se a Sei Miguel como "um artista intransigente e uma pessoa/músico verdadeiramente original".

"Sempre senti uma enorme gratidão por ter mantido uma ligação tão forte com ele ao longo de mais de 30 anos, organizando concertos e editando a sua música durante mais de 16 anos. Concluir este projeto com o lançamento de uma última joia de Sei Miguel é simplesmente a melhor forma de o fazer e, por isso, aqui estamos nós", partilhou.

No álbum, "uma obra-prima", além de Sei Miguel, participam também Fala Mariam, no trombone, Nuno Torres, no saxofone, Pedro Lourenço, no baixo elétrico, Bruno Silva, na guitarra elétrica, André Gonçalves, nos órgãos, Raphael Soares, na percussão, e Luís Desirat, na bateria.

As edições da Clean Feed, fundada em 2001, foram inauguradas com o álbum ao vivo "The Implicate Order At Seixal", com músicos portugueses e norte-americanos.

Ao longo de 25 anos, a Clean Feed foi várias vezes considerada, pela crítica especializada, uma das melhores editoras de jazz do mundo.

A Clean Feed chega a consumidores de várias latitudes, em particular nos Estados Unidos, já organizou concertos em vários território estrangeiros e chegou a ter uma loja física em Lisboa, mas atualmente expande-se através da Internet, aproveitando os recursos digitais, incluindo o `streaming`.

Em entrevista à Lusa em 2021, a propósito dos 20 anos da editora, olhando para a atualidade da música improvisada e do jazz, Pedro Costa considerou que "o fruto do tempo é a variedade".

"Não existe um caminho dominante. Existem muitos caminhos e músicos muito abertos a absorver coisas muito diferentes. E o resultado final é muito, muito variado", afirmou na altura, apontando a existência de uma maior integração de instrumentos acústicos, eletrónica e uma capacidade técnica muito apurada.

O editor, na mesma ocasião, apontou na formação dos músicos "uma diferença brutal": "Nos últimos dez anos, tem sido uma coisa nunca vista, de músicos preparados tecnicamente para tocar os instrumentos e para procurar outras formas de apresentar a sua música".