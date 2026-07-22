Coleção do Museu Nacional do Traje a caminho de novo espaço enquanto decorrem obras

O Museu está encerrado ao público fez no mês passado dois anos, foi em junho de 2024. As peças de coleção estão embaladas à espera de irem para um novo espaço enquanto decorrerem as obras que estava previsto iniciarem-se há dois anos com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR); o que acabou por não se concretizar.











Em declarações à rádio pública a diretora do Museu Nacional do Traje Dóris Santos, diz que aguarda por um espaço de referência para a transferência das peças e para que ali fiquem expostas, enquanto durar a intervenção que ainda não tem data prevista de início.





A diretora do Museu Nacional do Traje aguarda indicações do Ministério da Cultura e da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal.





Este Museu Nacional situado no Lumiar em Lisboa, tem uma coleção de indumentária e acessórios desde o século XVIII à atualidade, representando várias épocas, estilos e tendências.





As 41 mil peças estão embaladas e guardadas à espera de um novo destino já que o espaço que acolhe este Museu há meio século, o Palácio Angeja-Palmela, sofre de infiltrações, humidade. Está degradado e sem condições podendo colocar em risco o estado de conservação destas peças históricas.



O Museu Nacional do Traje está instalado há meio século no Palácio Angeja-Palmela, numa antiga quinta de recreio de Lisboa, e tem em anexo o Parque Botânico do Monteiro-Mor, criado no século XVIII, com projeto do italiano Domenico Vandelli.



