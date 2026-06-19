Começa este sábado mais uma edição do Rock In Rio Lisboa

A mudança para o Parque Papa Francisco este ano ainda traz mais espaço.





O primeiro fim de semana do Rock In Rio já esgotou, em cada um dos dias vão estar mais de 90 mil pessoas.

###

A área circundante do parque é vedada à circulação automóvel. Não é possível chegar de carro, apenas por transporte público.



Há um aumento do número de autocarros entre o recinto e a Gare do Oriente. O Metro, a Carris, a Transtejo e CP prologam os horários nos dias do festival.



