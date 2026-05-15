Comédia e a interação com o público. As novidades da 15.ª edição dos Prémios Sophia

Uma das inovações este ano foi o encontro de nomeados, pensado para aproximar profissionais, imprensa e Academia antes da cerimónia principal.

Margarida Vaz - RTP Antena 1







“Achávamos importante reunir as pessoas, dar-lhes mais atenção num momento particular e permitir que também se conheçam entre si”, explica Carla Chambel.





Neste encontro foram já entregues cinco prémios: Melhor Cartaz, Melhor Trailer, Melhor Arte e Técnica, Melhor Filme Europeu e o novo prémio de Melhor Filme Ibero-Americano.





O prémio de Melhor Filme Ibero-Americano, inspirado noutras academias ligadas à FIACINE, é uma estreia dos Sophia deste ano. O filme ”Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho foi o vencedor da primeira edição do Prémio Sophia de Melhor Filme Ibero-Americano.





O prémio Sophia para Melhor Filme Europeu foi atribuído ao filme "Sirāt", realizado pelo espanhol Oliver Laxe.









Para a presidente da Academia Portuguesa de Cinema, esta mudança permitiu dar maior visibilidade a categorias que antes ficavam mais diluídas no anúncio oficial dos nomeados e reforçar a ideia dos Sophia como espaço de encontro e celebração da comunidade cinematográfica portuguesa.





Entre as novidades, da edição deste ano dos prémios Sophia, está a criação da categoria Melhor Filme Comédia, destinada a valorizar um género frequentemente afastado dos grandes prémios.





• On Falling









A Academia criou ainda o “Sophia em Casa”, uma nova dinâmica pensada para aproximar o público da cerimónia. Através das plataformas digitais, os espectadores poderão acompanhar quizzes, desafios e fazer apostas sobre os vencedores das diferentes categorias, reforçando a participação do público na grande noite do cinema português.





O Prémio Carreira será entregue ao ator Rui Mendes.





A cerimónia regressa ao Centro Cultural de Belém e contará com uma exposição que revisita os 15 anos da Academia através dos cartazes e vencedores das edições anteriores.



