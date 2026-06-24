Comédia francesa "O que é o Amor?"

Os atores Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyès Salem e Mélanie Thierry tem os papeis principais. O filme "O que é o Amor?" fala, também, das famílias recompostas, um tema atual que agradou ao ator Vincent Macaigne que tem o papel de Fred, o ex-marido que quer avançar com a nulidade do casamento religioso.





"Não separe o homem o que Deus uniu ", mas é possível pedir-se a nulidade de um casamento católico, este é o mote do filme "O que é o Amor?". Apesar de ser oriundo de uma família católica o realizador Fabien Gorgeart desconhecia estes casos que lhe despertaram a curiosidade.O cineasta Fabien Gorgeart acredita que se as pessoas soubessem dessa possibilidade de nulidade de casamentos pela Igreja, existiriam mais casos.