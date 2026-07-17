Companhia de teatro de Cascais Et Al apresenta peça em festival de Londres

A peça "Introdução à Minha Vida", protagonizada pelo ator português Leandro Paulin e encenada por Mariana Guerreiro, vai ser apresentada no festival Camden Fringe, que decorre entre 03 e 30 de agosto.

O ator Leandro Paulin explicou à agência Lusa que o projeto da companhia Et Al nasceu de um interesse pelo universo de Ridley, autor que descreveu como tendo uma escrita crua e direta, marcada por temas como o medo, o trauma e a violência.

O dramaturgo tem várias peças publicadas, mas a produção foi desenvolvida a partir de um texto, nunca encenado e descoberto de forma "quase acidental", sobre a vida de Ridley escrito pelo próprio.

"Apesar de ser um texto introdutório, é muito teatral. É algo que nunca foi feito e que é o nosso ponto de vista sobre temas como o `bullying`, o abuso na infância, a negligência parental - questões importantes para nós", vincou o ator português de 24 anos.

Leandro Paulin contou que o texto ganhou uma ressonância especial por ter vivido em Londres durante um ano, onde visitou os sítios que Philip Ridley descreve na zona leste da cidade, muito afetada pelo pós-guerra.

Mais recentemente, voltou à capital britânica para conhecer pessoalmente o autor britânico, "que esteve sempre muito presente em todo o processo, desde que lhe pedimos os direitos de autor".

"Isto é algo muito íntimo - eu estou a construir uma personagem, mas isto é sobre uma pessoa real e ele consegue dar-me todas as respostas, todas", contou.

A apresentação em Londres é um momento simbólico de regresso ao contexto original da obra de "uma história que vem de East London", mas que foi produzida em Portugal.

O espetáculo vai ser representado em português com legendas em inglês e vai estar em cena no dia 12 de agosto, no Rosemary Branch Theatre.

O espetáculo estreou-se em dezembro no espaço Criarte, em Carcavelos, tendo passado por Almada e pelo Porto, devendo concluir o percurso no Teatro Experimental de Cascais, em setembro.

Segundo Leandro Paulin, a deslocação da equipa à capital britânica será financiada integralmente pela própria companhia.

"Somos uma associação jovem, com poucos meios, mas achamos que é um investimento muito valioso", afirmou.