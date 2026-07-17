Companhia de teatro de Cascais Et Al apresenta peça em festival de Londres
A jovem companhia de teatro de Cascais Et Al vai apresentar em agosto, em Londres, um monólogo baseado num texto autobiográfico do dramaturgo britânico Philip Ridley, que só esteve em cena antes em Portugal.
A peça "Introdução à Minha Vida", protagonizada pelo ator português Leandro Paulin e encenada por Mariana Guerreiro, vai ser apresentada no festival Camden Fringe, que decorre entre 03 e 30 de agosto.
O ator Leandro Paulin explicou à agência Lusa que o projeto da companhia Et Al nasceu de um interesse pelo universo de Ridley, autor que descreveu como tendo uma escrita crua e direta, marcada por temas como o medo, o trauma e a violência.
O dramaturgo tem várias peças publicadas, mas a produção foi desenvolvida a partir de um texto, nunca encenado e descoberto de forma "quase acidental", sobre a vida de Ridley escrito pelo próprio.
"Apesar de ser um texto introdutório, é muito teatral. É algo que nunca foi feito e que é o nosso ponto de vista sobre temas como o `bullying`, o abuso na infância, a negligência parental - questões importantes para nós", vincou o ator português de 24 anos.
Leandro Paulin contou que o texto ganhou uma ressonância especial por ter vivido em Londres durante um ano, onde visitou os sítios que Philip Ridley descreve na zona leste da cidade, muito afetada pelo pós-guerra.
Mais recentemente, voltou à capital britânica para conhecer pessoalmente o autor britânico, "que esteve sempre muito presente em todo o processo, desde que lhe pedimos os direitos de autor".
"Isto é algo muito íntimo - eu estou a construir uma personagem, mas isto é sobre uma pessoa real e ele consegue dar-me todas as respostas, todas", contou.
A apresentação em Londres é um momento simbólico de regresso ao contexto original da obra de "uma história que vem de East London", mas que foi produzida em Portugal.
O espetáculo vai ser representado em português com legendas em inglês e vai estar em cena no dia 12 de agosto, no Rosemary Branch Theatre.
O espetáculo estreou-se em dezembro no espaço Criarte, em Carcavelos, tendo passado por Almada e pelo Porto, devendo concluir o percurso no Teatro Experimental de Cascais, em setembro.
Segundo Leandro Paulin, a deslocação da equipa à capital britânica será financiada integralmente pela própria companhia.
"Somos uma associação jovem, com poucos meios, mas achamos que é um investimento muito valioso", afirmou.