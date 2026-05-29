Concerto "Aqui Jazz Mozart" abre hoje Festival Around Classic em Lisboa

O festival propõe que a música clássica possa ser escutada informalmente, disse Miguel Coelho à agência Lusa, argumentando que esta expressão musical não é refém de uma determinada classe ou de um estatuto socioeconómico. Segundo o responsável, este certame propõe-se resgatar o "espírito [do Festival] Os Dias da Música".

"Aqui Jazz Mozart", na abertura do festival, é assim "um concerto-celebração" da música do compositor, congregando a expressão erudita e o jazz "num diálogo vivo e irreverente". Num programa que conta com um quarteto de cordas e um quinteto de jazz, o objetivo, segundo o festival, é revelar "um compositor ousado, surpreendente e profundamente livre".

Around Classic celebra este ano "o génio e a obra de Mozart", e fixa-se exatamente no compositor de Salzburgo e na capacidade que a sua música oferece para a construção de programas destinados ao público em geral, ao público mais novo e às escolas, e também para os apreciadores de outras expressões como o jazz.

Para Miguel Coelho, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), nascido em Salzburgo há 270 anos, é um "profícuo compositor". E o Festival Around Classic (À Volta do Clássico, em tradução livre) propõe-se mostrá-lo e dar "atenção especial" ao público mais novo e às escolas.

No sábado à tarde, a Orquestra de Câmara Portuguesa e o Coro Voces Caelestes, sob a direção do maestro Pedro Carneiro, irão interpretar a Missa em Dó menor do compositor de Salzburgo, no Teatro Capitólio, sendo solistas as sopranos Carla Caramujo e Alexandra Bernardo, o tenor João Rodrigues e o barítono Tiago Amado Gomes.

À noite, também no Capitólio, realiza-se um concerto de jazz em torno da música de Mozart, por Mário Laginha e Daniel Bernardes, ao piano, Bernardo Moreira, no contrabaixo, e Joel Silva, na bateria.

O programa do concerto tem por base o álbum "Mozart Transfigurado", lançado no próprio dia pela Artway, que tem aqui a sua apresentação ao vivo.

Os músicos partem de composições de Mozart, da Sonata K.332 a secções do Requiem, reinventando, improvisando e, sobretudo, transfigurando a sua expressão com a liberdade do jazz, num projeto que nasceu precisamente de uma encomenda do Festival Around Classic.

Como se lê nas notas de apresentação do novo álbum, os músicos abordaram a obra de Mozart "com espírito de liberdade e entusiasmo" e "respeito absoluto" pelo compositor.

Ainda no dia 30, no Teatro Variedades, haverá "Mozart - Um itinerário", com o pianista Nuno Vieira de Almeida, que visa "referenciar o génio criativo de Mozart na música vocal, conjugando canções para piano e árias", explicou à Lusa o pianista. Este recital conta com a atriz Rita Blanco, a soprano Susana Gaspar e o barítono André Henriques.

Nos dias 30 e 31, também no Variedades, subirá a cena "A Música Mágica de Mozart", peça de teatro infantil, pela Companhia de Teatro de Almada.

No dia 31, à tarde, está prevista a atuação de jovens orquestras, designadamente Os Violinhos, sob a direção musical de Filipa Poêjo, a Academia Musical de Lisboa, a Escola Luís António Verney, também da capital, e ainda um coro e orquestra "a designar".

O Festival é organizado pela MegaClassic, constituída há um ano, associação de melómanos que tem por objetivo divulgar a música clássica, em parceria com a Associação Avenida, que reúne comerciantes e hoteleiros da Avenida da Liberdade. O orçamento é de 200 mil euros, disse Miguel Coelho.

A iniciativa conta com apoios da Câmara de Lisboa, da Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC/Lisboa Cultura), da Junta de Freguesia de Santo António, do Organismo de Produção Artística (Opart), da Égide - Associação Portuguesa das Artes, do Cistermúsica/Festival de Música de Alcobaça e da Artway Produções.