Concerto de Kanye West na Polónia cancelado após críticas do governo

O concerto do rapper americano Kanye West, marcado para junho na Polónia, foi cancelado, informaram hoje os responsáveis do estádio onde decorreria, pouco depois das declarações do governo a opor-se ao evento devido aos comentários antissemitas do cantor.



O concerto, previsto para 19 de junho no estádio de Chorzow (sul), "não terá lugar por razões de ordem jurídica e administrativa", indicou num comunicado conciso o gerente do estádio na sua conta na internet.



Mais cedo, a organização do concerto confrontou-se com a oposição da ministra polaca da Cultura, Marta Cienkowska.



Os concertos de Kanye West, também conhecido pelo nome de Ye, foram recentemente cancelados em França e no Reino Unido.



Segundo a ministra polaca, "as ações amplamente comentadas de Kanye West, relacionadas com a sua promoção do nazismo, estão em manifesta contradição com a razão de Estado polaco".



Cienkowska expressou a sua "posição claramente negativa quanto à organização deste evento" e apelou aos organizadores para "não colocar o espaço público à disposição dos promotores de uma ideologia criminosa", num comunicado recebido hoje pela agência de notícias francesa AFP.



Citada também pela agência polaca PAP, a ministra declarou "não imaginar que na Polónia, um país onde se assassinaram pessoas nos campos de extermínio nazis alemães, possamos organizar um concerto de um artista que declara abertamente amar Hitler, que promove a ideologia nazi e ganha dinheiro vendendo t-shirts com a suástica".



Segundo aquela responsável do Executivo, o Estado polaco dispõe de meios para impedir a entrada no seu território de pessoas indesejadas e que, em caso de necessidade, "iremos recorrer a isso".



A ministra também indicou ter o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta matéria.



Na terça-feira, Kanye West anunciou o adiamento do seu concerto previsto para 11 de junho em Marselha, no sudeste de França, face à oposição das autoridades da cidade e do governo, denunciando declarações antissemitas da sua parte.



Kanye West também foi proibido de entrar no Reino Unido para concertos em julho, enquanto os Países Baixos indicaram não prever a proibição dos seus concertos programados para o início de junho.



O rapper americano, de 48 anos, perdeu nos últimos anos muitos fãs e vários contratos comerciais após comentários antissemitas e racistas.



Em 2023, tinha afirmado que "adorava os nazis", colocou à venda uma t-shirt adornada com uma suástica no seu site e lançou em maio de 2025 uma canção intitulada "Heil Hitler", proibida pelas principais plataformas de streaming.



No dia 08 de maio de 2025 - o dia do 80º aniversário da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial - Kanye West assegurou, no entanto, que não era "nem nazi, nem antissemita", invocando o transtorno bipolar de que sofre e uma "fase maníaca".