Concurso para reabilitação parcial de convento em Montemor-o-Novo lançado em abril

"É fundamental assinalar este dia e esta visita com a circunstância de o Convento de Saudação estar identificado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", declarou hoje a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, após uma visita ao imóvel.

Segundo a governante, o concurso público para a primeira fase da reabilitação, no valor de 3,7 milhões de euros, com fundos do PRR, vai ser lançado este mês, prevendo-se que a empreitada possa ser adjudicada em maio.

"Esta boa confluência de vontades entre o município e a estrutura O Espaço do Tempo tem um investimento com pleno retorno, porque se trata de realizar um projeto artístico num convento, num monumento reabilitado", salientou.

Já o presidente da Câmara de Montemor-o-Novo, Olímpio Galvão, que acompanhou a visita da ministra, explicou aos jornalistas que não era possível fazer esta obra de uma vez e que foi necessário dividi-la por fases, por o PRR ter "os prazos tão apertados".

"Esta primeira fase, que é mais ou menos metade do projeto, vai deixar todo o convento funcional, para a instalação também de O Espaço do Tempo e para as residências artísticas que estão distribuídas por toda a cidade", adiantou.

O autarca alentejano referiu que a reabilitação do convento era "uma obra de oito milhões de euros", assinalando que a empreitada agora alvo de concurso, no valor de 3,7 milhões, deverá ser executada até junho de 2026.

"A senhora ministra trará depois notícias novas sobre outras fontes de financiamento para a segunda fase da obra e acreditamos que vamos ter também uma verba que vai ser muito importante para a segunda fase da obra", adiantou.

Assinalando que esta obra é esperada há cerca de 20 anos, Olímpio Galvão lembrou que o projeto de reabilitação do Convento da Saudação já teve "um apoio PRR de 5,9 milhões de euros, mas o concurso ficou deserto".

"Todo o país está a passar por isto. Há uma pressão gigantesca para as empresas conseguirem construir e, como não há grande capacidade, as empresas concorrem às propostas que lhe parecem ser as melhores e deixam outras para trás", alegou.

Por isso, acrescentou o autarca, esta empreitada será dividida por fases para "tentar aproveitar o máximo possível" das verbas do PRR.

O Convento da Saudação, que foi cedido pelo Estado à Câmara de Montemor-o-Novo em 2018, já beneficiou de obras de escoramento, num investimento de 1,6 milhões de euros, financiadas pelo Fundo de Salvaguarda do Património Cultural.

Situado no castelo da cidade, o imóvel é a "casa" da estrutura cultural O Espaço do Tempo, que, por o projeto de reabilitação ainda não ter avançado, tem agora o seu centro artístico e cultural a funcionar em vários espaços da cidade.

Classificado como Monumento Nacional, o Convento de Nossa Senhora da Saudação pertenceu à Ordem Dominicana e acolheu sempre grande número de religiosas, até que, no século XIX, na sequência da extinção das ordens religiosas, foi ocupado pelo Estado, que aí instalou um asilo (até aos anos 60 do século XX).