Cultura
Conflitos políticos, ecológicos e climáticos mundiais transformam-se em ondas sísmicas na Bienal de Veneza
A dinâmica social e natural do planeta está a ser medida e transformada em tempo real em ondas sísmicas. Um trabalho que é o resultado de um trabalho artístico do português Alexandre Estrela, que se apresenta este ano na 61.ª Exposição Internacional de Arte - Bienal de Veneza.
De nome Red Sky Falls, este trabalho aborda guerras e conflitos no mundo, um ecossistema com sensibilidades extremas.
A Bienal de Veneza abre este sábado, 9 de maio, com pepresentação oficial portuguesa, comissariada pela Direção-Geral das Artes, patente no Fondaco Marcello até 22 de novembro.
Sandy Gageiro – RTP Antena 1
Conflitos a que a Bienal não escapa. Prova disso é a demissão em bloco do júri desta edição poucos dias antes do arranque, depois de anunciar que iria excluir da atribuição do prémio a artistas de países acusados de crimes contra a humanidade.
Após este anúncio, o Irão abandona a Bienal num contexto de tensões no Médio Oriente.