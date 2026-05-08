Conflitos políticos, ecológicos e climáticos mundiais transformam-se em ondas sísmicas na Bienal de Veneza

Sandy Gageiro – RTP Antena 1





Conflitos a que a Bienal não escapa. Prova disso é a demissão em bloco do júri desta edição poucos dias antes do arranque, depois de anunciar que iria excluir da atribuição do prémio a artistas de países acusados de crimes contra a humanidade.





Após este anúncio, o Irão abandona a Bienal num contexto de tensões no Médio Oriente.





De nome Red Sky Falls, este trabalho aborda guerras e conflitos no mundo, um ecossistema com sensibilidades extremas.A Bienal de Veneza abre este sábado, 9 de maio, com pepresentação oficial portuguesa, comissariada pela Direção-Geral das Artes, patente no Fondaco Marcello até 22 de novembro.