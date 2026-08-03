Contagem decrescente para o MOTELX. Festival arranca a 3 de setembro

O MOTELX, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, assinala a 20.ª edição com uma novidade inédita: passa a decorrer durante 11 dias. Pedro Souto, um dos diretores do festival, explica que o objetivo é aumentar o número de sessões e as repetições de filmes.





"Queremos dar mais oportunidades ao público para ver os filmes e reforçar o convívio e a partilha, que são a essência do festival." O diretor do festival Pedro Souto sublinha que a criação de uma comunidade em torno do cinema de terror continua a ser a principal missão do MOTELX desde o início.

Programação aposta em estreias, retrospetivas e cinema português





Entre os destaques da 20.ª edição estão dez longas-metragens recentes, incluindo filmes apresentados no Festival de Cannes e novas produções do cinema de terror japonês.





O festival estreia ainda a secção "Lost in Europe", dedicada ao terror produzido nos países da antiga Cortina de Ferro, em parceria com a Cinemateca Portuguesa.





Haverá, também, uma homenagem à realizadora Solveig Nordlund, vencedora do Prémio Noémia Delgado. Referir as secções como "Quarto Perdido", dedicada ao cinema de género português, e "Sala de Culto", que recupera obras marcantes e raridades.





"Gostamos de discutir o estado do terror contemporâneo, mas também de recuperar filmes de culto e descobrir novas perspetivas sobre o género.", diz Pedro Souto.

Mais atividades para todos os públicos, o "Monster Day"





Além das sessões de cinema, o MOTELX volta a apostar em debates, exposições, sessões ao ar livre, apresentações de livros e iniciativas de aquecimento antes do arranque oficial do festival.





As crianças terão novamente programação própria, com oficinas, sessões de curtas-metragens e, este ano, um "Monster Day", dedicado à criação e caracterização de monstros, com concurso de cosplay.





Pedro Souto acredita que estas iniciativas ajudam a conquistar novos públicos. "O festival funciona perfeitamente para crianças e pode proporcionar experiências enriquecedoras. Queremos criar novos públicos sem preconceitos."

"O terror vê-se melhor em comunidade"





Ao fazer o balanço de duas décadas de MOTELX, Pedro Souto recorda que o festival nasceu da vontade de reunir pessoas à volta do cinema de terror e mantém esse espírito.





O convite para a edição comemorativa é claro: "É um festival que, ao longo de duas décadas, tem proporcionado momentos de convívio, aprendizagem e partilha. O terror ganha força quando é visto em conjunto. É para isso que serve a sala de cinema."





O MOTELX o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, a 20ªEdição realiza-se de 03 a 13 de setembro 2026.





O MOTELX decorre em vários espaços de Lisboa, com o Cinema São Jorge, a casa habitual do festival, estendendo-se também à Cinemateca Portuguesa, ao Palácio do Grilo, ao Jardim das Amoreiras, à Casa do Comum e ao Lounge MOTELX, instalado em frente ao Cinema São Jorge, onde decorrerão várias atividades paralelas.