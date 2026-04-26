"Coro - Missão Democracia". Música constrói pensamento crítico no CCB

A música é também uma forma de construir pensamento crítico e reforçar a cidadania.





Foi com essa intenção que o Parlamento e o Centro Cultural de Belém criaram o espetáculo "Coro - Missão Democracia", que está a ser apresentado este fim de semana.

Trata-se do desenvolvimento de uma ideia da cantora Beatriz Pessoa que contou com um trabalho prévio em escolas e com o público em geral.