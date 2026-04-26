"Coro - Missão Democracia". Música constrói pensamento crítico no CCB

"Coro - Missão Democracia". Música constrói pensamento crítico no CCB

Ainda é possível ver o espetáculo "Coro - Missão Democracia" este domingo às 17h00.

Sandy Gageiro - RTP Antena 1 /
Foto: Pedro A. Pina - RTP

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A música é também uma forma de construir pensamento crítico e reforçar a cidadania.

Foi com essa intenção que o Parlamento e o Centro Cultural de Belém criaram o espetáculo "Coro - Missão Democracia", que está a ser apresentado este fim de semana.

Trata-se do desenvolvimento de uma ideia da cantora Beatriz Pessoa que contou com um trabalho prévio em escolas e com o público em geral.
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