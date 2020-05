Covid-19. Plataforma do cinema continua à espera de respostas

A plataforma quer respostas às sugestões que apresentou, há cerca de um mês à secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Media e Instituto do Cinema e Audiovisual. O objetivo é conseguirem da parte do governo, um verdadeiro mecanismo de emergência, para os profissionais do sector, refere a realizadora Leonor Teles à Antena 1, em nome da associação portuguesa de realizadores.