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CTT marcam 40 anos da Agência Lusa com postal comemorativo

CTT marcam 40 anos da Agência Lusa com postal comemorativo

Momentos marcantes em termos noticiosos nos 40 anos da história da Agência Lusa podem ser vistos em 14 fotografias a partir de hoje num postal dos CTT, uma forma de esta empresa se associar ao 40.º aniversário da agência portuguesa de notícias.

Lusa /

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O lançamento do "inteiro postal" foi hoje assinalado na sede dos CTT, em Lisboa, pelo presidente executivo desta empresa (CEO), José Bento, e pelo Presidente do conselho de administração da Lusa, Joaquim Carreira.

Os 40 anos da Lusa serão assinalados com um postal, um selo e um carimbo.   

"Esta iniciativa de lançar com os CTT o inteiro postal dos 40 anos de Lusa é um marco simbólico que pretende homenagear todos os trabalhadores que fizeram a história da Lusa durante estes 40 anos, permitindo que a agência seja reconhecida como instituição que fornece serviço noticioso isento, rigoroso e credível - cumprindo exemplarmente a sua missão de serviço público" afirmou Joaquim Carreira.

Joaquim Carreira sublinhou ainda que este é também um postal lançado para "o futuro da Lusa".

"Este também é um postal lançado para o futuro da Lusa, onde cada vez mais os valores por nós praticados são primordiais para o setor dos media e para a democracia", defendeu.

No postal dos correios para assinalar os 40 anos da Lusa, que se comemoram este ano, estão fotografias da agência que marcaram alguns momentos da história, desde o desporto à política e à cultura, e nos quais a Lusa esteve presente.

Há dez anos também foi lançado um postal dos CTT com 24 fotografias da Lusa para assinalar o 30.º aniversário da agência portuguesa de notícias.

O lançamento do "inteiro postal" também foi assinalado na sede dos CTT, em Lisboa, quando os presidentes das duas empresas carimbaram e assinaram os primeiros exemplares.

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