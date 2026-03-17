CTT marcam 40 anos da Agência Lusa com postal comemorativo

O lançamento do "inteiro postal" foi hoje assinalado na sede dos CTT, em Lisboa, pelo presidente executivo desta empresa (CEO), José Bento, e pelo Presidente do conselho de administração da Lusa, Joaquim Carreira.

Os 40 anos da Lusa serão assinalados com um postal, um selo e um carimbo.

"Esta iniciativa de lançar com os CTT o inteiro postal dos 40 anos de Lusa é um marco simbólico que pretende homenagear todos os trabalhadores que fizeram a história da Lusa durante estes 40 anos, permitindo que a agência seja reconhecida como instituição que fornece serviço noticioso isento, rigoroso e credível - cumprindo exemplarmente a sua missão de serviço público" afirmou Joaquim Carreira.

Joaquim Carreira sublinhou ainda que este é também um postal lançado para "o futuro da Lusa".

"Este também é um postal lançado para o futuro da Lusa, onde cada vez mais os valores por nós praticados são primordiais para o setor dos media e para a democracia", defendeu.

No postal dos correios para assinalar os 40 anos da Lusa, que se comemoram este ano, estão fotografias da agência que marcaram alguns momentos da história, desde o desporto à política e à cultura, e nos quais a Lusa esteve presente.

Há dez anos também foi lançado um postal dos CTT com 24 fotografias da Lusa para assinalar o 30.º aniversário da agência portuguesa de notícias.

O lançamento do "inteiro postal" também foi assinalado na sede dos CTT, em Lisboa, quando os presidentes das duas empresas carimbaram e assinaram os primeiros exemplares.