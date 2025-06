Curta com atriz portuguesa estreia-se no festival Dances With Films em Hollywood

Inspirada pelo livro "The Dunwich Horror" de H.P Lovecraft, originalmente publicado em 1929, a curta-metragem tem a duração de doze minutos e foi realizada por Chris Marrone e Chris S. Gabriel.

"O filme é uma prova de conceito para a nossa versão em longa-metragem de `The Dunwich Horror"", explicou à Lusa a atriz portuguesa, que está radicada em Los Angeles.

"Estamos a fazer uma abordagem moderna a uma história popular de Lovecraft, usado a curta para construir o mundo da vila atormentada de Dunwich".

Kika Magalhães interpreta a mãe do misterioso Sam e a sua história é revelada através das memórias da noite em que ela desapareceu.

A curta foi filmada no início de 2024 e conta ainda com produção de Ben Marias e Aaron Putnam.

A ação passa-se numa pequena vila em que o agente da autoridade Jones vai à procura do seu amigo Sam, um homem solitário sobre quem correm rumores sobrenaturais.

Quando chega a casa de Sam, numa zona remota, Jones descobre o amigo perturbado e brandindo uma faca. As tensões sobem rapidamente à medida que ele recorda o desaparecimento da mãe (Kika Magalhães).

Esta não é a primeira vez que a atriz portuguesa tem uma produção em estreia no festival Dances With Films, que só aceita filmes independentes e decorre ao longo de 10 dias no TCL Chinese Theatre, em plena Hollywood Boulevard.

Em 2023, o festival foi palco para o lançamento do filme "A Rapariga no Banco de Trás", que Kika Magalhães escreveu e protagonizou com base em histórias verídicas de tráfico humano.

O filme esteve em competição no festival e chegou aos cinemas portugueses em 2024.

Também no ano passado, a atriz viu estrear no Beyond Fest, em Los Angeles, a curta-metragem "Stop Whining & Start Winning", na qual contracena com o conhecido realizador Sam Raimi, responsável pela trilogia Homem-Aranha entre 2002 e 2007.

A 28ª edição do festival Dances With Films começou a 19 de junho e irá decorrer até domingo, 29 de junho.