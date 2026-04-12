Curta-metragem "Atom & Void" vence 4.ª edição dos Prémios Curtas

"Atom & Void" foi também distinguido por Melhor Direção Artística, Melhores Efeitos Sonoros e Melhores Efeitos Visuais.

A `curta` "Tapete Voador", dirigida por Justin Amorim, ganhou dois prémios de interpretação para os atores Ivo Arroja (Melhor Ator) e Joana Bernardo (Melhor Atriz Secundária), e "Antígona, ou a História de Sara Benoliel", escrito e dirigido por Francisco Mira Godinho, obteve igualmente dois prémios: Melhor Argumento e Melhor Atriz, para Cáthia Sophia.

"Crua + Porosa", de Ágata de Pinho, inaugurou o prémio de Melhor Curta Experimental, atribuído este ano pela primeira vez, enquanto "Porque Hoje é Sábado", de Alice Eça Guimarães, foi escolhida como Melhor Curta de Animação, e "Stop -- Salas de ensaio para um materialismo histórico", de Jorge Quintela, como Melhor Documental.

Na interpretação infantil, o vencedor foi Agostinho Félix Trindade, pelo desempenho em "A Emancipação de Mimi", e Joãozinho da Costa recebeu o prémio de Melhor Ator Secundário, por "Sabura".

Nicolas Snyder foi distinguido pela banda sonora de "Iris".

O Prémio Cintra de Carreira, anunciado no passado mês de março, cuja designação homenageia o ator Luís Miguel Cintra, foi entregue à atriz e encenadora Maria do Céu Guerra, fundadora da companhia A Barraca, num reconhecimento "a mais de seis décadas de dedicação às artes performativas e à sua contribuição incontornável para a cultura portuguesa".

Os Prémios Curtas foram criados em 2023, em Lisboa, para celebrar o formato da curta-metragem e os profissionais que nela trabalham, como o fundador da iniciativa, o divulgador André Marques, explicou então à agência Lusa.

Os prémios foram atribuídos em parceria pela plataforma de `streaming` Filmin, a Elvas Film Office, o Cineclube de Elvas - Ronca, entre outras entidades, e com apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa.

O júri desta 4.ª edição contou com as atrizes Isabél Zuaa, artista multidisciplinar, e Lília Lopes, também escritora, os realizadores Bruno Gascon e Rafael Fonseca, a gestora de comunicação Rita Cadima de Oliveira, o cronista e projecionista da Cinemateca Portuguesa Samuel Andrade, o editor de vídeo André Pereira, os críticos Bernardo Freire, Hugo Gomes e Rafael Félix, a programadora Carolina Serranito, cofundadora do Festival Triste Para Sempre, o programador e fotógrafo Francisco Rocha, o realizador, encenador e programador Frederico Corado, a divulgadora Inês Moreira Santos e o crítico e realizador Jasmim Bettencourt.

A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se no sábado à noite, no Fórum Lisboa, na capital portuguesa.

MAG (SS) // FPA

Lusa/Fim