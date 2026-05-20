Cultura
Curta-metragem de Clara Vieira apresentada na competição de escolas do festival de Cannes
A jovem realizadora Clara Vieira apresentou a primeira curta-metragem na competição de escolas do festival de Cannes. Uma fantasia de transição da adolescência para a idade adulta, ficção de uma realizadora que está à descoberta do mundo do cinema em Cannes.
Tiago Alves – RTP Antena 1
Ao todo já foram apresentadas seis curtas-metragens portuguesas desde que a competição de escolas CINEF existe no Festival de Cannes.