Da Weasel assumem estar a disfrutar do regresso aos palcos sem planos para o futuro

"Nós não estamos com grandes planos, vamos cumprindo objetivos", respondeu o vocalista da banda portuguesa, Carlão, em entrevista à Lusa.

Questionado sobre se o público poderá voltar a ver Da Weasel noutro palco, Carlão acha que sim, apesar de, insistiu, não ter nada planeado.

"Eu acho que sim, apesar de não termos nada planeado, isto está-nos a saber tão bem e é tão fixe estar em cima do palco a tocar estas músicas que eu acho que sim, mas não podemos é dizer quando", vincou.

Os Da Weasel regressaram aos palcos em 2023, após um interregno de mais de 10 anos.

"Sim, é uma segunda vida, renascemos e está a saber muito bem", confessou.

O vocalista referiu que a banda está a fazer concertos muito pontuais, cada um com a sua especificidade e por diferentes locais do país.

Por isso, e depois de terem estado neste festival em 2023, os Da Weasel prepararam "algo diferente" para este concerto, que é tocar com uma orquestra, dirigida pelo maestro Rui Massena.

"Termos a oportunidade de fazer um concerto com uma orquestra é sempre algo muito especial", contou.

Carlão explicou que o concerto não será todo com a orquestra, dado que o mesmo está dividido em três atos e tem um alinhamento renovado.

No segundo ato, o maestro Rui Massena irá dirigir uma orquestra de 24 elementos.

"É um momento muito especial, mesmo porque nós, cada um à sua maneira, gosta muito de ver a nossa música tocada desta forma e com camadas muito diferentes", assinalou.

O festival Marés, que decorre pela primeira vez na praia do Aterro, em Matosinhos, recebe entre hoje e domingo mais de 30 artistas e bandas, num cartaz que inclui Da Weasel, James, Seal e Ozuna.

O recinto está preparado para pessoas com mobilidade condicionada, tendo zonas de acessos específicos, casas de banho adaptadas e uma equipa para dar apoio.

Os concertos contam ainda com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e coletes de vibração para pessoas surdas.