Daniel Soares regressa ao Festival de Cannes

Em 2024, o realizador português foi distinguido em Cannes com uma Menção Honrosa por "Bad For a Moment", tendo igualmente apresentado os seus trabalhos em Locarno e Clermont-Ferrand.Esta curta-metragem retrata um grupo de adolescentes que flutua rio abaixo, fingindo estar morto para as redes sociais, onde um deles vai à deriva.Esta é a 6.ª presença de uma curta-metragem portuguesa na seleção oficial do festival de Cannes.