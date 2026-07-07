Cultura
Depois de Lisboa, a Polska Mostra de Cinema Polaco segue para Vila Nova de Gaia
A 1ª edição de Polska Mostra de Cinema Polaco, é uma iniciativa da embaixada da Polónia, em Lisboa, e da Associação Il Sorpasso, decorre entre 2 e 5 de julho, no cinema São Jorge, em Lisboa. Nos dias 9 e 10 de julho instala-se no Cinema UCI Arrábida 20, em Vila Nova de Gaia.
Dar a conhecer a cinematografia polaca ao público português está na génese do novo festival. Na programação inclui uma homenagem ao realizador Andrzej Wajda.
O filme de abertura, tanto em Lisboa, como em Vila Nova de Gaia é "Franz", de Agnieszka Holland, o filme que a Polónia escolheu para representar o país na corrida aos Oscars.
O filme de abertura, tanto em Lisboa, como em Vila Nova de Gaia é "Franz", de Agnieszka Holland, o filme que a Polónia escolheu para representar o país na corrida aos Oscars.