Dia mundial da fotografia. O olhar de uma fotógrafa sobre as alterações climáticas

Instagram Patrícia Melo Moreira - AFP

É o olhar de uma fotógrafa sobre as alterações climáticas, tema que mais marca este verão com os incêndios e a seca. Patrícia Moreira é a fotojornalista da agência France Presse que já ganhou prémios internacionais, sobretudo com trabalhos que retratam os grandes incêndios em Portugal.