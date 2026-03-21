Dia Mundial da Poesia. Uma "arma de futuro" ou a beleza da inutilidade

Há muitas definições de poesia, enquanto expressão cultural. Há quem acredite que é de leitura e compreensão difícil, que é para os intelectuais ou para os mais emocionais. E há, também, quem através da interpretação a faça chegar aos públicos mais céticos, como o ator Pedro Lamares que, com um toque da pronúncia do norte, reinventa a forma de dizer cada verso.



Foi entre as estantes da livraria Poetria, na cidade do Porto, que o também encenador recordou poetas e poemas. Para a conversa com a RTP, trouxe o papel que este estilo linguístico pode ter na sociedade, no debate público, na democratização da leitura e até na compreensão do mundo. Houve espaço para declamar alguns dos seus favoritos, sob o olhar atento de Bowie, o border collie de que é inseparável.



A distração e a procura da banalidade, para Pedro Lamares, “já não são muito aceitáveis quando temos o acesso que temos à informação".

"Essa alegria e a chamada de atenção para que a percebamos e não a deixemos passar batida pode ser uma boa mensagem de base para este Dia Mundial da Poesia".

Leitor ávido desde Caeiro

“Comecei a ler isto para aí com 13 anos e foi assim uma revolução na minha cabeça. E comecei a ter vontade de decorar poemas e de dizer poemas".

Poema com corpo e voz

“Leio com tempos de leitura em voz alta. Já está tão entrosado em mim a questão da voz no poema que já não conheço outra forma".

“E o nosso instinto dá-nos uma primeira leitura; nem sempre o nosso instinto é assim tão interessante".





É muito interessante, assumiu, "nós perguntarmos ao poema se esse primeiro instinto é uma leitura correta ou se existem outras camadas possíveis, outras interpretações possíveis".

Democratizar a poesia

A leitura é muitas vezes associada “a uma leitura explicativa", como se explicássemos sentimentos e emoções "através dos gestos, através da expressão, através da modulação da voz, do vibrato, do que quer que seja".





Citando um dos autores favoritos, Leonardo Cohen, compreende que a mensagem é a de "não fazer isso”, no texto Como diz a poesia, onde refere que “se o público sentir arrepios isso dever-se-á ao acontecimento do próprio texto e não ao teu gesto ou ao vibrar da tua voz quando estás a dizê-lo”. Ou seja, “não tem tanto a ver com a performance".

“A democratização e a resolução da leitura na oralidade é nós codificarmos à nossa maneira, segundo a nossa interpretação e a nossa leitura, as várias bifurcações que um poema vai trazendo”.

No entanto, o ator reconhece que a forma como é interpretado um poema “muda sempre”. Um intérprete “contamina em qualquer coisa”, como é desejável.

"A escolha dos textos é a base de tudo - que é 'o que é que eu quero dizer às pessoas?', 'de quê que eu quero falar?' - e depois, então, que textos servem esse discurso, servem esse olhar sobre o mundo?".

Enquanto intérprete e não apenas leitor, o artista afirma que o próprio “trabalho tem sempre um cunho social, político sobre o mundo".

"A poesia é uma arma carregada de futuro"



"É um título que me serviu como uma luva, porque é um espetáculo virado para o futuro, virado para o presente, para o nosso tempo. É um espetáculo que questiona alguns padrões do passado, que questiona questões sociais, políticas, humanitárias”.

Apesar do punho social e político que põem em cada performance, Pedro Lamares acredita que “uma das belezas da poesia é a sua inutilidade”.

A poesia pode ter “um papel na perspetiva de nos posicionarmos no ângulo por onde olhamos para as coisas” e até para os caminhos que "nos ligam a possíveis futuros, a possíveis realidades".

Reconhece que, infelizmente, na época que estamos a viver, “parece que algumas das coisas que tinham sido adquiridas ou dadas como certas a partir desse período estão outra vez a ser questionadas e está a ver um movimento de um certo saudosismo para esse mesmo tipo de fascismo, com o mesmo tipo de argumentos, o mesmo tipo de bandeira, com o mesmo tipo de slogan e invocando o mesmo Salazar”.

Nesse sentido, o ator vê a poesia também como “uma ferramenta de intervenção e uma forma de ativismo, através da cultura, através da arte".

Há, por isso, um poema que lhe vem à memória: O Natal de 45 de Jorge de Sena.



É “uma coisa muito direta e óbvia do Jorge de Sena que é: 'E a guerra continua, continua sempre. Ah nunca, nunca a guerra acaba".

"Nós vivemos em estado de guerras permanentes no mundo e isso é uma coisa absolutamente trágica e sobre a qual a poesia não parece estar a fazer alguma coisa".

Apelo à atenção









"Eu volto sempre ao Caeiro (…) é mais uma vez sobre um apelo à atenção e à valorização das coisas".



Ao terminar de o recitar, considerou ser, mais uma vez, este o “canal direto que a poesia nos proporciona para uma atenção mais interior para as coisas, para uma abertura de sentidos, para uma ligação mais real, mais concreta e menos dependente do objeto, da plataforma, do intermediário. Entre nós e as coisas, entre nós e o mundo, entre nós e os acontecimentos. Entre nós e a natureza. Entre nós e o outro".

Para Pedro Lamares, há um poema que toda a gente devia ler, pelo menos uma vez na vida: O meu olhar é nítido como um girassol, de Alberto Caeiro.Ao terminar de o recitar, considerou ser, mais uma vez, este o “canal direto queEntre nós e as coisas, entre nós e o mundo, entre nós e os acontecimentos. Entre nós e a natureza. Entre nós e o outro".

Se tivesse de escolher um poema para o Dia Mundial da Poesia, escolha seria ode José Tolentino de Mendonça., justificou, porqueA primavera chega no dia em que se celebra a poesia, é “sempre um dia tão bonito”.Era adolescente quando descobriu a poesia no papel de leitor, com "uma edição de 74 dode Alberto Caeiro"., contou, ao mesmo tempo que abria a primeira página - onde está desenhada em letras garrafais a palavra “Lagos” - da versão clonada do primeiro livro que lhe deu gosto pela poesia."Isto é real, embora não seja exatamente esta a edição. (…) Esta é uma edição que me foi oferecida posteriormente, porque a que o meu padrasto me deu já está completamente a desfazer-se.O livro do heterónimo de Fernando Pessoa foi o que “começou a desarrumar tudo”, tendo sido oo primeiro a marcar Lamares.(…) E foi assim muito marcante nessa altura", acrescentou.Ainda jovem começou a ouvir discos do João Villaret e de Mário Viegas: “o meu avô tinha em casa, o meu pai tinha - e comecei a ouvir assim pessoas a dizer poesia.Quando estava na faculdade a estudar Música Sacra, na Universidade Católica, Pedro Lamares começou a participar em eventos de poesia."Primeiro em Espinho, numa livraria - a 'Livramar'. Depois na cave do 'Pinguim Café', que ainda hoje frequento. (…) E aí conheci a Filipa Leal e fiz uma série de amigos, que ainda hoje são meus parceiros nessa cena de dizer poesia", relembrou o artista portuense.Começou a “ler em contextos públicos” por volta dos 18 anos. Mais tarde acabou por ir estudar teatro e especializou-se “mais na questão da oralidade, controlo técnico, espaço de palco, a voz, a palavra”., disse o ator que dá a voz a tantos poemas em diferentes espetáculos.Tanto que eu sou lento a ouvir poesia".Nem como leitor Pedro Lamares consegue ler um poema para si, nem o lê seguido.E se estiver a “ler poesia sozinho em casa”, é frequente “às vezes começar a ler em voz alta".Leitor ávido e com gosto para escrever, assume que "há muitas ratoeiras nos poemas, dependendo da poesia”, que “a poesia é pródiga em ratoeiras”.De uma coisa não tem dúvidas:. Isto porque “há uma parte da leitura que já está feita”, já houve o “trabalho da descodificação do poema"Habituado a declamar para diversos públicos, Lamares considera que para. Esta democratização, explicou,Enquanto intérprete recusa-se a ser paternalista ou explicativo com quem o ouve. É importante, frisou, “não termos essa condescendência de achar que alguém a ouvir dizer um poema tem menos capacidade de entender o poema".", explicou. "Qualquer trabalho de interpretação pressupõe uma contaminação daquilo que estamos a fazer.A escolha dos textos para preparar um espetáculo, ou um contexto público de leitura, é na visão de Pedro Lamares a parte “mais importante do trabalho”.Um dos espetáculos em cena de Pedro Lamares é inspirado num poema do espanhol Gabriel Celaya,. Mensagem com a qual concorda, quando vê que os noticiários já não vêm carregados de futuro: "a poesia mais do que a realidade, infelizmente"., admitiu.Este trabalho em cenaE deu o exemplo da poesia política que, muitas vezes, é associada a uma “poesia muito datada, muito associada ou ao movimento neorrealista ou aos poetas de abril”.Nesse caso, eNo espetáculo que apresenta com a atriz Lúcia Moniz, "Para atravessar contigo o deserto do mundo", estão em cena apenas poemas de Sophia de Mello Breyner e de Jorge de Sena."Faço o espetáculo desde 2019. (…) Sempre que vamos fazer o espetáculo revemos coisas da atualidade que estão a acontecer nas últimas semanas e percebemos a atualidade do espetáculo", lamentou, descrevendo como “assustadora” a atualidade deste trabalho."Eu não acho que tenha de ser isso. Há espaço para tudo isso, para todas as possibilidades, para uma poesia só lírica, para uma poesia lúdica, de cariz muito mais pessoal".Mas se pensar no estado do mundo, nos conflitos, nas crises geopolíticas, sociais e económicas, a poesia “não faz esse trabalho sobre o horror de tantos movimentos violentos que estão a acontecer"., declarou, relembrando um poema de Manuel António Pina “que diz: 'a poesia vai acabar'., na Guerra no Médio Oriente.A existência "constante das guerras às quais nós nos habituámos, é uma dessensibilização". E apesar de nos termos sensibilizado "com a guerra na Ucrânia, por ser um país muito próximo, (...) já não estamos a reparar no Sudão do Sul, na República do Congo, não estamos a reparar na Síria".