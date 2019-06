Doces de Sintra reinventam-se em Macau sem trair origens

Lusa23 Jun, 2019, 11:26 | Cultura

Na cidade onde, há 30 anos, a reinvenção do pastel de nata se tornou um sucesso generalizado, os doces tradicionais de Sintra vão "manter-se fiéis à receita original", disse à Lusa Francisco D`Almeida, responsável pela primeira "apresentação formal" destes doces na Ásia.

"Como é que um produtor anglo-saxónico reinventa o pastel de nata aqui, em Macau, e nós, os portugueses, não o defendemos? A ideia foi um bocado essa, foi essa a ética", afirmou o empresário, que abre na segunda-feira o primeiro espaço dedicado à doçaria de Sintra no território.

Francisco referia-se a Andrew Stow, farmacêutico industrial que em 1989 reinventou o pastel de nata e transformou o "pu shi dan ta", ou "tarte de ovo de estilo português", num emblema do território chinês.

À boleia da Ramalhão, a doçaria de Sintra -- com mais de oito séculos -- aterra pela primeira vez em Macau no dia de São João. "A ideia é partir com poucos, mas bons produtos. Vamos embrulhar as queijadas ao vivo", explicou.

Porquê Macau? À "longa história e influência portuguesas" juntam-se as próprias características `anatómicas` do território.

"A queijada é um produto que chega a todo o lado, que se pode guardar, gosta de humidade, de calor, de suar, como qualquer queijo. Por isso, Macau", explicou Francisco, apontando que as "receitas conventuais também mudam no verão e no inverno".

No primeiro contacto com Macau, deu-se logo o fascínio: "Não só pelas multidões, mas por tudo o que está inserido. Temos os melhores `chefes`, as melhores cozinhas do mundo, por que não a queijada?", sustentou.

A entrada no mercado local que, segundo o Fundo Monetário Internacional, deve registar em 2020 o maior rendimento `per capita` do mundo, foi "relativamente fácil", apontou, enfatizando o apoio de entidades do território.

Se a Casa de Portugal, associação local de matriz portuguesa, tem ajudado na divulgação e até nas contratações locais para a Ramalhão, o primeiro contacto, ao nível das licenças, foi estabelecido com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

"O IPIM tem experiência e foi uma boa plataforma, fomos muito bem recebidos e não houve qualquer complicação até agora", disse o empresário sobre a entidade que tem como objetivo promover o comércio externo e atrair investimento estrangeiro.

Entre queijadas, pão-de deus e travesseiros, os produtos são quase todos portugueses, mas servem-se também de ingredientes "cuja qualidade só se encontra na Ásia", como é o caso da canela.

"Tivemos apoio das entidades e expressão para fazer o negócio, para vir montar produtos portugueses, que é a nossa ideia. A ideia é mesmo essa, sem ser fanático, usar o bom nome de Portugal, que hoje em dia é um país de moda", reconheceu.

Além dos produtos, também a decoração do espaço vai ser fiel a terras lusas: calçada portuguesa, cortiça, um toldo tipicamente do Porto e gravuras sintrenses, "o mais próximo possível de uma loja portuguesa".

"A loja é decorada em três movimentos de cortiça, mármore, calçada portuguesa e a entrada em tijolo industrial. Quisemos misturar a industrialização e decoração portuguesa o mais possível", adiantou.

Nos primeiros tempos, o objetivo é a implementação em detrimento "da massificação", sublinhou Francisco D`Almeida.

"Queremos Macau, os residentes de Macau, queremos mercado. Trazer um mercado de qualidade para as pessoas que não tiverem este produto durante muitos anos", defendeu.

Apesar da expansão para outros mercados asiáticos estar em cima da mesa -- já há convites de Pequim - Francisco d`Almeida disse estar focado, para já, no mercado local.

"A expansão depende de Macau. O nosso foco é Macau, investimos muito, queremos que o sucesso seja enraizado em Macau. A lei da natureza quase que faz o mercado", concluiu.