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Documentário "O Movimento das Coisas"

Documentário "O Movimento das Coisas"

Documentário "O Movimento das Coisas" é destaque no iNTERVALOS, a mostra e encontro de Cinema das Caldas da Rainha.

Margarida Vaz - RTP Antena 1 /

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Uma homenagem à cineasta Manuela Serra, realizadora do documentário "O Movimento das Coisas" é um destaques do iNTERVALOS, a mostra e encontro de Cinema das Caldas da Rainha. A primeira edição correu bem o que deu motivação para se repetir este ano, refere Mário Branquinho da organização do festival de cinema.

Manuela Serra, a realizadora do filme "O Movimento das Coisas", participa num debate a seguir à projeção do documentário, no Centro Cultural das Caldas da Rainha.

A segunda edição do iNTERVALOS, a mostra e encontro de Cinema das Caldas da Rainha, encerra com uma sessão de "live cinema" com Tristany Mundu, um performer das artes visuais.



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