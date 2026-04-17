Uma homenagem à cineasta Manuela Serra, realizadora do documentário "O Movimento das Coisas" é um destaques do iNTERVALOS, a mostra e encontro de Cinema das Caldas da Rainha. A primeira edição correu bem o que deu motivação para se repetir este ano, refere Mário Branquinho da organização do festival de cinema.Manuela Serra, a realizadora do filme "O Movimento das Coisas", participa num debate a seguir à projeção do documentário, no Centro Cultural das Caldas da Rainha.A segunda edição do iNTERVALOS, a mostra e encontro de Cinema das Caldas da Rainha, encerra com uma sessão de "live cinema" com Tristany Mundu, um performer das artes visuais.