Cultura
Edição 20 de MOTELX traz a Lisboa mais de 170 películas
No ano em que o Festival Internacional de Terror de Lisboa faz 20 anos, são mais de 170 filmes os filmes que vão passar pela edição deste ano de MOTELX. Em destaque estão 10 filmes em estreia nacional .
Pedro Souto um dos diretores do MOTELX antecipa algumas dessas novidades.
O MOTELX abre portas de 3 a 13 de setembro no cinema São Jorge e Cinemateca portuguesa.
Neste festival a cineasta Solveig Nordlund vai receber o prémio Noémia, delgado para mulheres notáveis no terror.