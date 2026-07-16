Edição 20 de MOTELX traz a Lisboa mais de 170 películas

Edição 20 de MOTELX traz a Lisboa mais de 170 películas

No ano em que o Festival Internacional de Terror de Lisboa faz 20 anos, são mais de 170 filmes os filmes que vão passar pela edição deste ano de MOTELX. Em destaque estão 10 filmes em estreia nacional .

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Fotos: Margarida Vaz - RTP Antena 1

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Pedro Souto um dos diretores do MOTELX antecipa algumas dessas novidades.

Neste festival a cineasta Solveig Nordlund vai receber o prémio Noémia, delgado para mulheres notáveis no terror.

O MOTELX abre portas de 3 a 13 de setembro no cinema São Jorge e Cinemateca portuguesa.
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