Editor livreiro Zeferino Coelho distinguido com Prémio Vasco Graça Moura-Cidadania Cultura

O júri enaltece a ação desenvolvida ao longo de mais de 50 anos, como editor e ativo promotor da literatura e da cultura da língua portuguesa no mundo.



Zeferino Coelho foi o editor de José Saramago, desde o romance "Levantado do Chão" em 1980 até à morte do Prémio Nobel da Literatura, em 2010.



Foi ainda editor de oito vencedores do Prémio Camões, o mais importante galardão da língua portuguesa.



Zeferino Coelho nasceu em 1945, em Paredes, e é licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto.