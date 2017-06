EDP Cooljazz 2017

O EDP CoolJazz é um festival que aposta na fusão de sonoridades, passando pelo Blues, Soul, Jazz, Funk. Um conceito original que provoca sensações e experiências únicas em espaços simbólicos onde o património histórico, aliado à natureza, marcam a diferença nas noites quentes de Verão.



Este ano, o EDP Cool Jazz realiza-se novamente nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal (ou Palácio do Conde de Oeiras). Este solar do séc. XVIII é um espaço repleto de estátuas, bustos, azulejos e estuques que se situa junto à Ribeira das Lages.



Nele pode encontrar-se a bela Cascata dos Poetas, adornada com bustos de quatro dos poetas preferidos do Marquês de Pombal. O Palácio, desenhado pelo arquitecto Carlos Mardel, exibe os estilos barroco e rococó e é hoje classificado como Monumento Nacional, em conjunto com os jardins, a Casa da Pesca e a Cascata. É, pois, um local extremamente convidativo e adequado a servir de palco a excelente música