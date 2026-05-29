Encontros de Cinema Português com mais de 40 novas produções

A 11ª. edição dos Encontros de cinema português decorreu nos cinemas do Centro Comercial Vasco da Gama em Lisboa. Foram apresentadas as conclusões do estudo "Cinema português aos olhos do público".



Saúl Rafael diretor do cinema português da NOS, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, refere que os filmes portugueses que público prefere são as comédias, os thrillers e os filmes de ação.



Foram apresentados mais de 40 novos filmes de produção portuguesa. Destaque para os filmes "Vindimas", "Aqui" e "Santo António". A animação "Viana – A Lenda dos Corações de Ouro" já tem data de estreia marcada para dia 19 de Novembro.



Uma longa-metragem de ficção sobre a vida de Carlos Lopes poderá estar, também, para breve.



