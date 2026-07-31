"Escapadas" com Joachim Kühn



A programação do Jazz em Agosto, de resto, destaca este ano alguns músicos no duplo papel de bateristas e compositores. Além de Deupree, são os casos também de Ches Smith, que traz a Lisboa o projeto Clone Row, apontado internacionalmente como dos melhores do jazz moderno, em 2025, e de Tomas Fujiwara, que se vai apresentar na Gulbenkian com o quarteto de percussões e flautas japonesas Dream Up. Ou ainda Chad Taylor, que nos visita juntamente com o trompetista Rob Mazurek, as duas metades do Chicago Underground Duo, "ressuscitado" ao fim de mais de uma década.



Nestas mais de quatro décadas de festival, a curadoria de Rui Neves vem conferindo ao Jazz em Agosto uma natureza aventureira e marcadamente experimental, vem "agitando as águas", como ele diz. Este ano não é exceção, naturalmente, e as águas são particularmente turbulentas no projeto The Sleep of Reason Produces Monsters ou no rock/metal/jazz dos Shardik, quarteto com dois álbuns editados na Tzadik, de John Zorn. Em contraste com outras formações mais ortodoxas, mas não menos criativas e desafiantes, como os quintetos SML - que encerram o festival, no dia 9, no Anfiteatro ao Ar Livre -, e Shimmer Wince, da canadiana Anna Webber, saxofonista e compositora em grande ascensão na cena nova-iorquina. A poesia de forte pendor social do norte-americano Fred Moten, acompanhada pelo contrabaixo de Brandon Lopez, é outra das propostas "fora da caixa" do Jazz em Agosto 2026.



Quanto a presenças portuguesas na edição deste ano: haverá o projeto Wrecks, de Rodrigo Amado, em saxofone tenor, e David Maranha, em órgão elétrico; o guitarrista Luís Lopes aparecerá integrado no quarteto bizarro/surreal Bonbon Flamme, de origem francesa; e na noite de segunda-feira, 3, o Anfiteatro ao Ar Livre ficará por conta do LUME, Lisbon Underground Music Ensemble, a big band de Marco Barroso que celebra este ano o vigésimo aniversário e que vai apresentar material novo na Gulbenkian. Material surpreendente, adivinha-se, como sempre.