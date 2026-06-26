Cultura
Escritor David Uclés passa pelo Festival Literário Babell, cantou o fado e encantou em português
O escritor espanhol David Uclés passou, esta quinta-feira, pelo Festival Literário Babell, no Porto. O escritor conversou com Pilar del Rio, cantou fado e leu um parágrafo do livro "A Península das Casas Vazias", em português.
David Uclés, romancista espanhol da nova geração literária, afirma-se como uma das vozes emergentes da narrativa contemporânea em língua espanhola. Antes de se dedicar plenamente à escrita, percorreu vários países como músico de rua, experiência que marcou profundamente o seu imaginário literário e alimentou a sua atenção pelas histórias anónimas que atravessam fronteiras, paisagens e culturas.
A sua escrita combina realismo, imaginação e memória histórica, explorando novas possibilidades formais do romance e cruzando elementos de fantasia com uma reflexão crítica sobre o passado e o presente. Com A Península das Casas Vazias, romance que o revelou ao grande público, tornou-se um verdadeiro fenómeno literário em Espanha e já está publicado em Portugal.
"A Península das Casas Vazias" soma 17 edições, em Espanha. Em Portugal, acaba de chegar à terceira edição.