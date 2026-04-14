Escritor João Pedro Vala entre vencedores de prémio PEN/O. Henry nos EUA

Em comunicado, a editora lembra que "Inês" foi o primeiro capítulo do livro "Grande Turismo", publicado em 2022, tendo sido lançado como conto em inglês na revista The Common, em 2025.

De acordo com a lista dos distinguidos, publicada pelo `site` Literary Hub, contam-se também entre os vencedores o galego Ismael Ramos, a sul-coreana Guka Han e a russa Evgenia Nekrasova.

O júri da edição deste ano foi presidido pelo escritor Tommy Orange.

Como recorda o grupo editorial Penguin, o prémio trata-se do mais antigo para contos nos EUA e é atribuído desde 1919, com um interregno em 2020, procurando dar uma "plataforma proeminente a escritores de contos de todo o mundo em qualquer ponto das suas carreiras".

João Pedro Vala nasceu em Lisboa, em 1990, é licenciado em Gestão, doutorado em Teoria da Literatura e trabalha como revisor e tradutor, tendo sido crítico literário no Observador.